Маріуполь на півроку залишать без гарячої води через величезні борги

Відсутність гарячої води у Маріуполі викликала палкі обговорення на сесії міськради. Це питання піднімалося кілька разів і остаточного рішення по ньому немає, повідомляє сайт 0629.

"Для того, щоб тимчасово вирішити питання потрібно 100 мільйонів гривень. Однак, вода буде неякісною. Мешканцям доведеться сплачувати по 74 гривень за кубометр води, яка за температурними показниками не відповідатиме нормам", - пояснив заступник мера Михайло Когут.

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Зазначається, що проблема виникне з бюджетними організаціями, оскільки в бюджеті прописано трохи більше 6 тисяч гривень за тисячу кубометрів газу, а насправді ця сума становить 9,6 тисячі гривень.

"При цьому ліміту газу у нас немає, а це означає, що його доведеться красти. Відповідно під загрозою зриву виявиться опалювальний сезон", - додав Бойченко.

До того ж, над "Маріупольтепломережею" висить величезний борг. Він становив 850 мільйонів гривень. За рік його вдалося погасити на 70 мільйонів гривень.

"Якщо нам пощастить, і ми потрапимо до програми реструктуризації боргу на 5 років, то нам спишуть всі відсотки і нарахування. Залишиться 480 мільйонів гривень, а це лише 8 мільйонів гривень на місяць".

"Нас поставили в такі умови, ми змушені були відключити воду, іншої альтернативи у нас немає", - заявив Бойченко.

Зараз найголовніше завдання забезпечити бойлерами дитячі садки, школи та лікарні. Для цього розроблена спеціальна програма. Щойно в бюджеті вдасться щось заощадити, гроші підуть на купівлю приладів для підігріву води.

Як повідомила начальник управління освіти Світлана Добровольська, наразі бойлерами не обладнано лише 13 дитячих садків. Для того, щоб встановити в них прилади для підігріву води потрібно 1 мільйона 773 тисяч гривень. Поки воду в цих дитячих установах гріють в харчоблоках.

"У школах такий проблеми з водою немає, - впевнена вона. – Але поступово і тут будуть встановлені бойлери".

Що ж стосується опалення, то Добровольська запевнила, в групах, де температурний режим нижче норми, використовують прилади обігріву.