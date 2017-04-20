У Кабміні обіцяють, що не будуть штучно скорочувати кількість одержувачів субсидій

Уряд не вживатиме жодних штучних заходів зі скорочення кількості одержувачів субсидій, кількість субсидіантів зменшуватиметься зі зростанням рівня життя населення.

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Про це повідомляється на урядовому порталі з посиланням на слова віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка.

«Без суттєвого підвищення рівня життя людей, розміру зарплат і пенсій говорити про те, що кількість субсидіантів різко зменшиться, не варто», - сказав він.

За його словами, в неопалювальний сезон кількість людей, які отримують субсидії, завжди менше в зв'язку з тим, що влітку скорочуються обсяги споживання газу.

Розенко нагадав, що для одержувачів субсидій їх переоформлення на наступний опалювальний період відбуватиметься автоматично. «У нас є процедура переоформлення субсидії. І це переоформлення відбувається автоматично, без додаткових звернень. Тому Мінсоцполітики та місцеві державні адміністрації мають перерахувати субсидії для всіх 7,5 млн сімей», - зазначив він.

«Я не думаю, що у зв'язку з цим буде якесь суттєве зменшення кількості субсидіантів, але у деяких категорій громадян, у яких збільшилися доходи, може дещо зменшитися розмір субсидії», - сказав віце-прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня цього року віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко заявив, що монетизація субсидій на оплату комунальних послуг проводитиметься у два етапи: перший – на рівні підприємств, що надають послуги, другий – на рівні споживачів цих послуг.

В опублікованому 4 квітня тексті Меморандуму України з МВФ уряд взяв на себе зобов'язання до вересня 2017 року провести монетизацію субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на рівні теплокомуненерго.

За даними Мінсоцполітики, програмою житлових субсидій в поточному опалювальному сезоні 2016-2017 років скористалися 7,4 млн сімей.