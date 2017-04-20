У Кабміні обіцяють, що не будуть штучно скорочувати кількість одержувачів субсидій
Розенко нагадав, що для одержувачів субсидій їх переоформлення на наступний опалювальний період буде відбуватися автоматично.
Уряд не вживатиме жодних штучних заходів зі скорочення кількості одержувачів субсидій, кількість субсидіантів зменшуватиметься зі зростанням рівня життя населення.
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Про це повідомляється на урядовому порталі з посиланням на слова віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка.
«Без суттєвого підвищення рівня життя людей, розміру зарплат і пенсій говорити про те, що кількість субсидіантів різко зменшиться, не варто», - сказав він.
За його словами, в неопалювальний сезон кількість людей, які отримують субсидії, завжди менше в зв'язку з тим, що влітку скорочуються обсяги споживання газу.
Розенко нагадав, що для одержувачів субсидій їх переоформлення на наступний опалювальний період відбуватиметься автоматично. «У нас є процедура переоформлення субсидії. І це переоформлення відбувається автоматично, без додаткових звернень. Тому Мінсоцполітики та місцеві державні адміністрації мають перерахувати субсидії для всіх 7,5 млн сімей», - зазначив він.
«Я не думаю, що у зв'язку з цим буде якесь суттєве зменшення кількості субсидіантів, але у деяких категорій громадян, у яких збільшилися доходи, може дещо зменшитися розмір субсидії», - сказав віце-прем'єр-міністр.
Як повідомляв УНІАН, 20 березня цього року віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко заявив, що монетизація субсидій на оплату комунальних послуг проводитиметься у два етапи: перший – на рівні підприємств, що надають послуги, другий – на рівні споживачів цих послуг.
В опублікованому 4 квітня тексті Меморандуму України з МВФ уряд взяв на себе зобов'язання до вересня 2017 року провести монетизацію субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на рівні теплокомуненерго.
За даними Мінсоцполітики, програмою житлових субсидій в поточному опалювальному сезоні 2016-2017 років скористалися 7,4 млн сімей.