Неплатежі за опалення в столиці перевалили за позначку 5 мільярдів гривень (інфографіка)

Кияни продовжують накопичувати борги за опалення, борг столиці за тепло становить майже 5 мільярдів гривень. Про це повідомляє портал ubr.ua з посиланням на "Київенерго".

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Найбільша заборгованість за опалення і гарячу воду у населення і житлово-експлуатаційних організацій столиці – 2,2 мільярда гривень і 904,1 мільйони гривень відповідно.

Істотну заборгованість накопичив і державний бюджет. На 1 квітня 2017 р. бюджетники недоплатили 181,5 мільйона гривень. А борг держбюджету з компенсації пільг та субсидій становить 1,2 мільярда гривень.

Критична ситуація з розрахунками за опалення і гарячу воду зберігається в Деснянському (298,8 мільйона гривень) та Святошинському (260,5 мільйона гривень) районах.

Сумарна заборгованість населення за опалення і гарячу воду перед Київенерго на 1 квітня 2017 року склала 2,2 мільярда гривень. Заборгованість мешканців столиці за опалення становить 1,8 мільярда гривень, а борг за гарячу воду – 446,2 мільйона гривень.

В перерахунку на одного жителя району найбільші борги у мешканців Печерського району – 3,4 тисячі гривень.

Злісно не платять будинку Подільського району – 7 мільйонів гривень (вул. Вишгородська, 45), Печерського – 4,2 мільйона гривень (вул. Щорса, 44а) та Солом'янського – 3,1 мільйона гривень (вул. Михайла Донця, 2а).