Будівельні підприємства України збільшили обсяги робіт майже на 20%

Будівельні підприємства України в січні-березні 2017 року збільшили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 19,4% – до 14,2 мільярда гривень, повідомила Державна служба статистики України.

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Зокрема, за даними Держстату, обсяги робіт з будівництва будівель за звітний період збільшилися на 24,4% – до 8,18 мільярда гривень, у тому числі по будівництву житлових будинків – на 23,4%, до 4,6 мільярда гривень, з будівництва нежитлових будівель – на 25,8%, до 3,56 мільярда гривень. Роботи з будівництва інженерних споруд зросли на 13,2% – до 5,99 мільярда гривень.

У Держстаті зазначають, що роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння у січні-березні склали 82,8% загального обсягу, у той час як роботи по капітальному та поточному ремонту – 8,5% і 8,7% відповідно.

Згідно з повідомленням, будівельні підприємства Києва за звітний період збільшили обсяги робіт на 23,7% – до 3,7 мільярда гривень, виконавши 26,1% від загального обсягу робіт в країні.

У повідомленні Держстату наголошується, що зазначені дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у січні-лютому 2017 року будівельні підприємства України збільшили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 21% – до 8,4 мільярда гривень.

У 2016 році збільшили обсяги робіт порівняно з 2015 роком на 13,1% - до 70,9 мільярда гривень.

У 2015 році українські будівельні підприємства знизили обсяги робіт порівняно з 2014 роком на 14,9% – до 55,9 мільярда гривень.