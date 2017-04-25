У Києві 300 будинків залишать без гарячої води на два тижні

Енергогенеруюча компанія "Київенерго", яка постачає теплову та електричну енергію споживачам столиці, відновлює проведення гідравлічних випробувань тепломереж, які були припинені для уникнення відключень гарячої води у період зниження температури повітря.

Читайте такожМаріуполь на півроку залишать без гарячої води через величезні борги

Згідно з повідомленням компанії, з 24 квітня гідровипробування проводяться у Святошинському, Оболонському, Голосіївському, Подільському та Солом'янському районах столиці.

"З 24 квітня по 8 травня випробування тепломереж проводитимуться від станції теплопостачання "Біличі" та районних котелень "Теремки", "Мінська" і "Центральна", - сказано в повідомленні.

На цей період гаряче водопостачання буде тимчасово припинено для 299 житлових будинків, 11 лікувальних закладів, 15 дитячих садків, 13 шкіл і 85 відомств у Святошинському районі; для 80 житлових будинків, 2 лікувальних закладів, 6 дитсадків, 4 шкіл та 22 відомств в Оболонському районі; для 5 житлових будинків і 4 відомств у Подільському районі; для 29 житлових будинків, 3 дитсадків, 2 шкіл, 6 відомств у Голосіївському районі.

Крім того, з 25 квітня по 8 травня випробування тепломереж проводитимуться від районної котельні "Микільська Борщагівка". На цей період гаряче водопостачання буде тимчасово припинено для 511 житлових будинків, 6 лікувальних закладів, 35 дитячих садків, 22 шкіл, 140 відомств у Святошинському районі, а також для 4 житлових будинків і 4 відомств у Солом'янському районі.

Згідно з повідомленням, кияни можуть уточнити терміни проведення гідравлічних випробувань на кожній окремо взятій вулиці міста на офіційному сайті "Київенерго".

При цьому прес-служба компанії зазначила, що відключення від гарячого водопостачання ряду київських будинків і установ є вимушеним заходом, оскільки без цього випробувати тепломережу технологічно неможливо.

Згідно з повідомленням, гідравлічні випробування дозволяють виявити і відремонтувати найбільш зношені ділянки мереж, тим самим запобігши появу пошкоджень в холодну пору року.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня "Київенерго" припинило відключення гарячої води у столиці через похолодання.

Довідка УНІАН. "Київенерго" генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу найбільшого в Україні приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.

Генерацію електричної енергії "Київенерго" здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тис. км.