1,5 мільйона українських сімей отримають до 700 гривень заощаджених субсидій - Гройсман

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалить рішення про монетизацію економії за субсидіями, що торкнеться приблизно 1,5 мільйона українських сімей.

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«За нашими розрахунками 1,5 млн українських родин, які змогли забезпечити економію газу та електроенергії для тепла, отримають найближчим часом до 700 грн готівкою, які вони заощадили за опалювальний сезон», - сказав прем'єр.

«Ще одна обіцянка, яку я давав, буде зараз виконано Міністерством соціальної політики, і люди це відчують», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня поточного року віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко заявив, що монетизація субсидій на оплату комунальних послуг буде проводитись у два етапи: перший – на рівні підприємств, що надають послуги, другий – на рівні споживачів цих послуг.

В опублікованому 4 квітня тексті Меморандуму України з МВФ уряд взяв на себе зобов'язання до вересня 2017 року провести монетизацію субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на рівні теплокомуненерго.

За даними Мінсоцполітики, програмою житлових субсидій в поточному опалювальному сезоні 2016-2017 років скористалися 7,4 млн сімей.