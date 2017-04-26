Розенко: зекономлені на субсидіях гроші українці отримають вже у вересні

Українці, які за результатами опалювального сезону заощадили житлові субсидії на газ і електроенергію, мають отримати грошову компенсацію до 1 вересня 2017 року.

Про це під час засідання уряду заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

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"Порядок монетизації дуже чітко розписаний і до 1 червня підприємства-надавачі послуг мають сформувати списки осіб, які мають економію відповідних енергоресурсів, і передати ці списки в управління соцзахисту населення. На підставі цих списків до 1 вересня люди мають отримати кошти. У Державному бюджеті України всі необхідні ресурси для цього є", - сказав він.

За його словами, програма може коштувати держбюджету близько 1,5-1,8 мільярда гривень.

"Це кошти, які були передбачені у державному бюджеті України для субсидій, вони просто монетизуються і безпосередньо виплачені людям. Це одноразово за весь опалювальний сезон", - сказав Розенко.

Після засідання уряду Розенко повідомив журналістам, що Кабмін розглядає питання розширення монетизації субсидій, зазначивши при цьому, що виплати українцям будуть здійснюватися або у відділеннях "Укрпошти", або в банках.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України прийняв рішення про монетизацію зекономленої суми субсидії на оплату газу та електроенергії. Вона торкнеться приблизно 1,5 мільйона українських сімей, які отримають до 700 гривень.