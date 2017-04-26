Міністр енергетики заговорив про відключення води окупованому Донбасу

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик допускає припинення водопостачання на непідконтрольних українській владі окупованих територіях Донбасу.

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Про це він сказав журналістам після засідання уряду.

За словами міністра, це пов'язано з тим, що ці території мають заборгованість з оплати перед українським водоканалом, а також із відсутністю можливості поставки антрацитового вугілля на станції, що забезпечують водопостачання регіонів.

«Йде питання води зараз, до водоканалу - не йде оплата. І одне з питань, які стоятимуть в Мінську сьогодні, це, зокрема, що ми, з одного боку, на Луганку не можемо поставити вугілля антрацитної групи, у нас немає маршрутів постачання, крім неконтрольованої території або з Росії. І після цього ми мусимо відключати водоканал», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня Україна повністю припинила енергопостачання окупованої частини Луганської області.

Раніше Кабмін ухвалив постанову №263, яка зобов'язувала регіональну енергопостачальну компанію «Луганське енергетичне об'єднання» постачати електроенергію на тимчасово окуповану територію Луганської області незалежно від рівня оплати. При цьому компанія вже неодноразово повідомляла в Міністерство енергетики та вугільної промисловості й інші держоргани про те, що з боку споживачів із зони АТО нагромадилися великі борги.

У грудні 2016 року через борги компанія тимчасово припиняла електропостачання комунального підприємства «Попаснянський районний водоканал», який подавав воду в окремі райони Донецької і Луганської областей, тимчасово непідконтрольні українській владі. Станом на 2 грудня заборгованість цього підприємства перед «Луганським енергетичним об'єднанням» становила близько 124 млн грн.

20 квітня цього року генеральний директор «Луганського енергетичного об'єднання» Володимир Грицай заявив, що постачання електроенергії на тимчасово окуповані території Луганської області буде повністю зупинено з 25 квітня.