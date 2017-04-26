"Київгаз" припинив газопостачання 17 котелень: сім районів столиці залишилося без гарячої води

Газорозподільна компанія "Київгаз" припинила газопостачання 17 котелень, що забезпечують постачання гарячої води до 107 будинків в 7 районах столиці через борги "Київенерго", повідомила прес-служба "Київенерго".

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"Київгаз" припинив газопостачання 17 котелень "Київенерго". Ці котельні забезпечують в міжопалювальний сезон гарячою водою близько 107 будинків, у Подільському, Деснянському, Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському, Оболонському та Голосіївському районах столиці. Серед них 93 житлових будинки, 9 дошкільних та шкільних установ, понад 5 відомчих споруд. Газопостачання було припинено через борги "Київенерго" перед "Київгазом" за послуги з транспортування газу у розмірі 205,5 мільйона гривень. На 1 квітня 2017 року борг "Київенерго" за спожитий газ зріс майже до 4,5 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що причиною зростання боргу "Київенерго" за газ є збільшення заборгованості споживачів за теплову енергію.

Як повідомила УНІАН прес-служба "Київенерго", гарячу воду почали відключати з учорашнього дня, 25 квітня.

Як повідомляв УНІАН, загальна заборгованість столичних споживачів електроенергії перед "Київенерго" у квітні 2017 року порівняно з березнем знизився на 2,04% і станом на 1 квітня становить 4,8 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Компанія "Київенерго" генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу найбільшого в Україні приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.

Генерацію електричної енергії "Київенерго" здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тисячі кілометрів.