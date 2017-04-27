На "теплі" кредити можуть виділити ще 300 мільйонів гривень

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження розробило проект постанови Кабінету міністрів, якою пропонується додатково виділити з держбюджету 300 млн грн на виплату компенсацій для організацій співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), які беруть у банках «теплі» кредити.

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Про це під час Форуму енергоефективного партнерства заявив голова агентства Сергій Савчук.

«Цього року ми пішли настільки швидко у видачі «теплих» кредитів, що гроші для індивідуального житла (раніше виділено 400 млн грн – УНІАН) практично вичерпано. Держенергоефективності направило проект постанови Кабінету міністрів до Мінрегіону (Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства – УНІАН) і Мінфіну про те, щоб ще додатково виділити 300 млн», - сказав він.

За словами голови агентства, цю суму на виплату компенсацій за «теплими» кредитами вже закладено в державному бюджеті на 2017 рік.

«Поки що гроші на першу половину року для утеплення є. Будь ласка, багатоквартирні будинки, ідіть і отримуйте кредити та компенсацію за ними», - зазначив Савчук.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держенергоефективності, фінансування державної програми часткової компенсації «теплих» кредитів на термомодернізацію та заходи з підвищення енергоефективності в житловому секторі, на яке в 2017 році було виділено 400 млн грн - удвічі менше, ніж у 2016 році, може бути збільшено в другій половині 2017 року.

Механізм фінансування «теплих» кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більш ніж 12 тис. грн) для громадян при заміні газових котлів, 35% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) на енергоефективне обладнання та матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тис. грн у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання та матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому громадянам, які отримують субсидію, компенсується 70% суми кредиту.

На початку квітня прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Міністерству фінансів перерозподілити кошти, які надходитимуть до Фонду енергоефективності, на надання населенню пільгових «теплих» кредитів.