Нацбанк вирішив продати ряд об'єктів нерухомості у Києві та регіонах

Національний банк України продовжує позбуватися своїх непрофільних активів й ухвалив ряд рішень щодо продажу об'єктів нерухомості в Києві і регіонах.

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Зокрема, як повідомляється на сайті НБУ, ухвалено рішення про відчуження оздоровчого комплексу «Прикарпаття» в Яремче Івано-Франківської області, і Фонд держмайна вже включив цей комплекс до переліку об'єктів приватизації.

Крім того, Нацбанк має намір продати на аукціоні адміністративні будівлі у Вінниці і Яремче, вже отримав погодження Фонду держмайна і спільно з акредитованою фондом біржею готує проведення аукціону.

Також НБУ планує продати на аукціоні будівлі та споруди бази відпочинку в Буцині Волинської області і в Генічеську Херсонської області і очікує відповідного погодження Фонду держмайна.

Крім того, бюджетний комітет НБУ погодив рішення щодо продажу на аукціоні невикористовуваних гаражів в Івано-Франківську, Чернівцях, Миколаєві і Запоріжжі, очікуючи незалежної оцінки цього майна для подальшого узгодження з Фондом держмайна.

Згідно з повідомленням, фізкультурно-оздоровчий комплекс у Києві та база відпочинку «Південні зорі» в Одеській області буде передано в сферу управління Міністерства оборони України, будівлі НБУ в Одеській області – у сферу Міністерства юстиції, будівлі в Тернополі – в сферу Державної казначейської служби, будівлі пожежного депо Банкнотно-монетного двору НБУ – у сферу Держслужби з надзвичайних ситуацій, гуртожитки НБУ в Харкові – у комунальну власність міста.

Також повідомляється, що виручені кошти спрямовуються в державний бюджет України в повному обсягу, а взяти участь в аукціонах зможуть усі бажаючі після того, як Фонд держмайна публічно оголосить про приватизацію.