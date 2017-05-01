В Україні знижено соцнормативи на використання тепла, електрики та газу

В Україні з 1 травня 2017 року набирає чинності постанова Кабінету Міністрів України про зниження соціальних нормативів на використання теплової енергії, електрики і газу, які встановлюються для розрахунку розміру субсидій для населення.

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Згідно опублікованому на сайті уряду постанови, Кабмін переглянув окремі соціальні нормативи з урахуванням фактичного споживання енергоносіїв домогосподарствами.

Згідно з документом, соціальні норми споживання газу знижено до 5 кубометрів з 5,5 кубометра на 1 квадратний метр опалювальної площі.

Крім того, знижені нормативи споживання теплової енергії для централізованого теплопостачання абонентами, житлові будинки яких обладнані будинковими та/або квартирними приладами обліку: до 0,0431 Гкал з 0,0548 Гкал на 1 квадратний метр опалювальної площі в місяць в опалювальний період, а також електричної енергії для індивідуального опалення: до 51 кВт-год з 65 кВт-год на 1 квадратний метр опалювальної площі в місяць в опалювальний період.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 27 квітня 2016 року змінив норми споживання комунальних послуг, які встановлюються державою для розрахунку розміру субсидій для населення.

Це рішення було прийнято з метою приведення норм споживання комунальних послуг до реальних обсягів споживання. Застосовувати встановлюються державою норми споживання почали в 2014 році після прийняття постанови №409, що дозволило полегшити громадянам отримання субсидій, оскільки їм більше не потрібно отримувати довідки про рівень споживання у постачальників комунальних послуг.

Постанова №409 встановлює соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами для громадян, які відповідно до законодавства отримують субсидію на їх оплату. До них належать норми споживання газу, електричної або теплової енергії в розрахунку на 1 квадратний метр житла для централізованого та індивідуального опалення. Також мова йде про користування послугами з централізованого постачання холодної та гарячої води, а також водовідведення, для яких встановлюються норми обсягів на одну людину в місяць. Відповідні норми застосовуються для користування газом, електроенергією та для вивезення відходів.