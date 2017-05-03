Борги українців за газ перевищили 7 мільярдів гривень

Заборгованість населення України по оплаті за природний газ з 1 січня по 31 березня 2017 року зросла на 16,7% - до 7,117 мільярда гривень. Про це повідомляє Державна служба статистики.

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Згідно з повідомленням, за звітний період заборгованість населення по оплаті за централізоване опалення та гаряче водопостачання зросла на 8,8% - до 10,355 мільярда гривень, а за утримання будинків та прибудинкових територій на 4,3% - до 2,5 мільярда гривень.

Повідомляється також, що за перший квартал цього року знизилася заборгованість населення з оплати за послуги водопостачання та водовідведення (на 11,8%) – до 1,3 мільярда гривень та за вивезення побутових відходів (на 9,6%) – до 345,5 мільйонів гривень.

За даними Держстату, загальний рівень нарахувань по оплаті житлово-комунальних послуг для населення з 1 січня по 31 березня 2017 року становив 33,5 мільярда гривень, з яких було сплачено 28,6 мільярда гривень. Таким чином, рівень оплати становив 85,3%.

Зазначається, що найнижчий рівень оплати (77,6%) фіксувався при оплаті вартості газу.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, станом на 31 грудня 2016 року заборгованість населення України по оплаті за природний газ становила 6,439 мільярда гривень, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 9,390 мільярда гривень, за водопостачання та водовідведення – 1,526 мільярда гривень, за утримання будинків і прибудинкових територій – 2,432 мільярда гривень та за вивезення побутових відходів – 386,9 мільйона гривень.