Субсидію з 1 травня не призначатимуть за наявності двомісячної заборгованості з оплати ЖКП

Житлова субсидія на наступний період з 1 травня не призначатиметься за наявності у споживача двомісячної заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.

Про це йдеться в постанові уряду №300 від 26 квітня.

Згідно з постановою, у разі отримання інформації про прострочену більш як на два місяці заборгованості з оплати послуг субсидія на наступний термін не призначається, про що структурний підрозділ з питань соціального захисту населення інформує споживача. При цьому, якщо протягом двох місяців з дати інформування громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або уклав договір про її реструктуризацію, субсидія призначається з дати закінчення дії попередньої субсидії, в іншому разі - з місяця, в якому громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладання договору.

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Крім того, документом вводиться смс-інформування та інформування електронною поштою громадян про призначення субсидії.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України прийняв рішення про монетизацію суми зекономленої субсидії на оплату газу і електроенергії. Вона торкнеться приблизно 1,5 млн українських сімей, які отримають до 700 грн.