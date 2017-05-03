У Мінсоцполітики розповіли про нюанси оновленої програми житлових субсидій

Заборгованість за комунальні послуги у разі первинного звернення за субсидією не вплине на оформлення субсидії.Читайте такожВ Україні знижено соцнормативи на використання тепла, електрики та газу

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства соціальної політики.

Згідно з повідомленням, держава, надаючи субсидії, дасть можливість родині протягом року вирішити питання з накопиченої в минулому заборгованості за комунальні послуги.

Тому, якщо сім'я за рік не виплатила заборгованість, вона має можливість оформити договір реструктуризації боргу з постачальником послуги для автоматичного продовження субсидії на наступний рік (2017-2018 рр.). Інформація про заборгованість того чи іншого споживача надходитиме до управлінь соціального захисту від постачальників комунальних послуг. Нових субсидіантів це не торкнеться.

Нагадаємо, з 1 травня 2017 року в Україні діє оновлена програма житлових субсидій. На основі змін у травні органи соціального захисту населення проведуть перепризначення субсидії на наступний рік і розрахують її розміри на літній період, а з жовтня - на новий опалювальний сезон.

Як повідомляв УНІАН, житлова субсидія на наступний період з 1 травня не призначатиметься за наявності у споживача двомісячної заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.