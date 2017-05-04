Житло в Києві незначно подешевшало

Середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в квітні 2017 року порівняно з березнем зменшилася на 0,3% – до 23,277 тис. грн/кв. м порівняно з квітнем 2016 року ціна зросла на 0,1%, повідомляє у своєму щомісячному звіті інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

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За даними експертів, минулого місяця на первинному ринку найбільше зниження вартості квартир спостерігалося в комфорт-класі – на 0,9%, до 21,692 тис. грн/кв., а інші класи показали зростання. Зокрема, квартири бізнес-класу подорожчали на 2%, до 30,498 тис. грн/кв. м. Трохи подорожчали квартири економ-класу – на 1,2%, до 16,984 тис. грн/кв. м, а квартири преміум-класу – на 0,1%, до 46,419 грн/кв. м.

Найбільш відчутно знизилися ціни на квартири в Оболонському, Солом'янському та Голосіївському районах столиці – на 2%, 1,6% та 1,3% відповідно, в той час як вартість квартир в інших районах зросла. Найбільше ціна зросла у Печерському та Шевченківському районах - на 8,1% і 3,7% відповідно.

За інформацією порталу, минулого місяця квартири до продажу пропонували 63 оператори в 169 об'єктах. У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови економ-класу – 33%. На новобудови бізнес-класу припало 30%, комфорт-класу – 25%, а преміум-класу – 12% від загальної кількості.

При цьому в квітні були припинені або призупинені продажі квартир у трьох новобудовах.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в березні 2017 року порівняно з лютим збільшилася на 0,1% – до 23,339 тис. грн/кв. м порівняно з березнем 2016 року ціна зменшилася на 1,3%.

Середня вартість квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва в квітні 2017 року зменшилась на 1,2% порівняно з березнем 2017 року і становила 34,025 тис. грн/кв. м, при цьому в доларах ціна знизилася на 0,2%, – до 1265 дол./кв. м.

Також повідомляється, що з квітня 2016 року квартири на вторинному ринку житлової нерухомості Києва подешевшали в середньому на 5,7%, а в доларовому еквіваленті середня ціна знизилася на 10,9%.

За даними аналітиків, гривневі ціни в дорогому сегменті житла порівняно з березнем зменшилася на 1,6%, в дешевому – на 0,9%, а в доларовому еквіваленті зменшилися на 0,7% в дорогому сегменті.

Згідно зі звітом, минулого місяця найбільше подешевшали 4-кімнатні квартири – на 2,8%, до 38,015 тис. грн/кв. м. Середня вартість пропозиції 3-кімнатних квартир у столиці зменшилася на 2,2%, до 34,493 тис. грн/кв. м, 2-кімнатних – на 1,1%, до 35,162 тис. грн/кв. м, а 1-кімнатних не змінилася і становила 31,366 тис. грн/кв. м.

Кількість представлених до продажу квартир на вторинному ринку житлової нерухомості в квітні 2017 року порівняно з березнем зменшилася на 3,4% і становила 21,632 тис. квартир.

В загальному обсязі 1-кімнатні квартири займають 29%, 2-кімнатні – 32%, 3-кімнатні – 33% і 4-кімнатні – 6%.

Як повідомляв УНІАН, за даними порталу «Столична нерухомість», середня вартість квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва в березні 2017 року зменшилася на 1,6% порівняно з лютим 2017 року і становила 34,423 тис. грн/кв. м, при цьому доларові ціни знизилися на 0,7%, – до 1268 дол./кв. м.