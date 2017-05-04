У столиці 225 будинків залишилися без гарячої води через борги "Київенерго"

Станом на сьогодні ПАТ «Київгаз» припинив постачання газу 40 котельним, які знаходяться в управлінні ПАТ «Київенерго».

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Про це повідомляє прес-служба енергогенеруючої компанії.

«Припинення газопостачання зумовлене заборгованістю ПАТ «Київенерго» перед ПАТ «Київгаз» за послуги транспортування газу. За попередніми даними, станом на 1 травня 2017 року вона становить 199,2 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Основною причиною зростання боргів за газ в компанії називають збільшення заборгованості споживачів за теплову енергію, послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання.

Зазначається, що станом на 1 квітня борг столиці за теплоенергію становив майже 5 млрд грн. Частка боргу держави перевищила 1,4 млрд грн, з них 1,2 млрд грн - це некомпенсовані пільги і субсидії в теплопостачанні. Водночас борг ПАТ «Київенерго» за спожитий газ протягом опалювального сезону збільшився на 3,1 млрд грн і на 1 квітня становив 4,5 млрд грн.

У компанії наголосили, що ці котельні забезпечують в міжопалювальний сезон гарячою водою близько 225 об'єктів, серед яких 189 житлових будинків, 11 дошкільних та шкільних закладів, 2 лікувальні заклади, 23 відомчі споруди у Подільському, Деснянському, Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському, Оболонському, Голосіївському, Святошинському та Печерському районах столиці.