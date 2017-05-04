У Києві відключать гарячу воду ще у двох районах

Енергогенеруюча компанія "Київенерго", яка постачає теплову та електричну енергію споживачам столиці, з 3 по 18 травня відключає від гарячого водопостачання ряд будинків у Святошинському та Подільському районах столиці у зв'язку з проведенням гідравлічних випробувань тепломереж у рамках підготовки до наступного опалювального сезону, повідомила прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням компанії, на час проведення робіт, з 3 по 17 травня, гаряче водопостачання припинено 24 житлових будинків, 1 дитячого садка і 11 відомств у Святошинському районі.

Крім цього, з 4 по 18 травня гаряче водопостачання тимчасово припинено для 245 житлових будинків, 5 лікувальних закладів, 24 дитячих садків, 13 шкіл і 70 відомств у Подільському районі столиці. "З 4 по 18 травня випробування тепломереж проводяться від районної котельні "Виноградар", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що кияни можуть уточнити терміни проведення гідравлічних випробувань на кожній окремо взятій вулиці міста на офіційному сайті "Київенерго".

При цьому прес-служба компанії зазначила, що відключення від гарячого водопостачання низки київських будинків і установ є вимушеним заходом, оскільки без цього випробувати тепломережа технологічно неможливо.

Згідно з повідомленням, гідравлічні випробування дозволяють виявити і відремонтувати найбільш зношені ділянки мереж, тим самим запобігши появу пошкоджень в холодну пору року. Графік проведення випробувань щорічно узгоджується з Київською міською державною адміністрацією (КМДА).

Довідка УНІАН. "Київенерго" генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу найбільшого в Україні приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.

Генерацію електричної енергії "Київенерго" здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тис. км.