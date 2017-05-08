В Україні спростили умови будівельної діяльності

Президент Петро Порошенко підписав закон України № 2020-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності», який сприятиме підвищенню позиції України в рейтингу «Ведення бізнесу», а також дерегуляції господарської діяльності у будівництві.

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Про це повідомила прес-служба глави держави.

Документом скасовується вимога щодо необхідності отримання вихідних даних та технічних умов від Державної служби України з надзвичайних ситуацій, оскільки проектувальник зобов’яний розробити проектну документацію відповідно до державних будівельних норм та інших нормативно правових документів, де вже враховано такі вимоги.

Зазначеним законом також вносяться зміни до статті 17 закону України «Про архітектурну діяльність» шляхом виключення положення щодо можливості проходження професійної атестації громадянами, які не здобули вищої освіти за відповідним напрямом професійної атестації. Це дасть можливість підвищити професійний рівень виконавців робіт у будівництві, що у свою чергу підвищить якість виконуваних ними робіт.

Також документом визначаються правові умови для удосконалення збору даних державної статистичної звітності щодо прийнятих в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів - функції архбудконролю передано органам місцевого самоврядування, а зобов’язання надавати статистичні дані по цьому напряму відсутні.

Закон № 2020-VIII, прийнятий Верховною Радою 13 квітня цього року 276-ма голосами народних депутатів, набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Кабінет міністрів протягом місяця має прийняти нормативно-правові акти, необхідні для його реалізації та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із зазначеним документом.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році піднялася на 3 пункти в рейтингу Doing Business – до 80-го місця з 83-го. Найбільший прогрес Україна показала на спрощенні відкриття бізнесу (20-те місце зі 190-го), найгірший – у сфері боротьби з корупцією (140-ве місце зі 190-го).

За планом уряду, цього року наша країна може увійти у ТОП-50 рейтингу Doing Business, а в 2018 році – до ТОП-20. Однак для цього необхідно прийняти значний пакет законопроектів - понад 30, частину з яких вже зареєстровано в парламенті, а частина має бути затверджена урядом.