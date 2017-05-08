Нові правила нарахування субсидій: 8 головних змін

1 травня набули чинності нові правила отримання субсидій - їх перерахують вже з урахуванням нових знижених норм споживання. Субсидію на наступний період не отримають українці, у яких є двомісячна заборгованість по оплаті житлово-комунальних послуг, повідомляє Страна.uа.

"Експерти кажуть - це черговий спосіб уряду заощадити на субсидії", - йдеться в повідомленні.

Що передбачають нові правила отримання субсидій?

1. Знизили соціальні норми

Головна зміна - українцям скоротили соцнорми споживання тепло-, електро - та газової енергії.

Так, якщо ще минулої зими субсидія покривала 330 кубів на опалення квартири площею 60 кв. метрів, вже в наступному опалювальному сезоні знижку будуть нараховувати тільки на 300 кубів. Якщо сім'я буде споживати і далі 330 кубів, за 30 кубів вже доведеться платити (за чинним тарифом, це 204 гривні).

Що стосується тепла, в квартирі з центральним опаленням площею 60 кв. м. субсидія буде покривати замість 3,28 лише 2,5 Гкал тепла. Сім'ї в Києві, якщо не скоротити споживання, за різницю в 0,7 Гкал доведеться сплатити 1411 гривень.

В уряді запевняють, що зниження соцнормативов було однією з умов МВФ для отримання Україною наступного траншу кредиту.

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2. Змінили опалювальний період

Раніше субсидія на опалювальний період призначалася всім українцям в період з 1 жовтня по 30 квітня і коректувалася органами місцевого самоврядування або органами виконавчої влади. У 2017 і 2018 роках громадянам з індивідуальним опаленням субсидія буде нараховуватися з 15 жовтня по 15 квітня.

3. Протягом місяця тим, хто отримує субсидії, потрібно повідомити органи соціального захисту населення про:

· Зміну складу зареєстрованих осіб у помешканні: якщо хтось виписався або прописався;

· Зміну соціального статусу членів родини: якщо хтось звільнився або влаштувався на роботу, став пенсіонером;

· Про здійснення одноразової покупки, що перевищує 50 тисяч гривень;

· Про зміну набору комунальних послуг: якщо відмовилися від централізованого опалення і перейшли на індивідуальне або навпаки.

4. Переплату за комуналку "спишуть" з рахунку

Переплату за ЖКГ, яка набереться в сім'ї за півроку, з 1 травня просто спишуть з рахунку.

Раніше така переплата переходила на наступний місяць – тобто, якщо цього місяця спожив менше енергії і переплатив, то в наступному місяці сплатиш менше. Це мотивувало людей економити. Тепер же переплата за холодну і гарячу воду, а також за опалення, буде повертатися до бюджету. Тобто, сім'я, яка отримувала субсидію на комуналку, але економила і споживала менше норми, залишки на своїх рахунках втратить.

Спочатку з переплатою в уряді планували обходитися з точністю навпаки: не списувати, а монетизувати.

"Логіка була така: якщо ви споживаєте менше норми, то залишок коштів на вашому рахунку переходить на наступний місяць. І якщо ви за якийсь місяць спожили менше, то зекономлені кошти повинні були виплатити в грошовому еквіваленті. Тепер виходить, що ці гроші будуть списані на користь держбюджету. І заощаджувати взагалі немає сенсу. З боку держави це не найкраще рішення", – говорить директор енергетичних програм Центру світової економіки та міжнародної політики НАН України Валентин Землянський.

За його словами, монетизацію в уряді ще можуть реалізувати. Але толку від цього буде мало.

"Формально уряд може ввести монетизацію, але просто нічого буде монетизувати, тому що гроші вже списані з рахунку. Тобто, формально вони монетизацію введуть, а реально "живими" грошима нічого нікому не дадуть", – додає експерт.

5. Субсидію заберуть у боржників за ЖКГ

З 1 травня житлова субсидія не призначається на наступний період при наявності 2-місячної заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.

Якщо боржник протягом двох місяців підтвердить сплату заборгованість або домовиться про її реструктуризацію, то субсидія назначится з дати закінчення дії попередньої.

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Зазначений строк може бути продовжено на підставі рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації пза наявності поважних причин.

6. Доходи за місяць, а не за рік

Тепер субсидії будуть надавати з урахуванням середньомісячного доходу осіб за чотири квартали, а не за календарний рік. Мабуть, це зроблено, щоб відсікти тих, хто отримує мінімальну зарплату. З нового року вона збільшена в два рази до 3200 гривень, але якщо б продовжували вважати середню зарплату за рік, то за рахунок минулого року багато громадян однаково претендували б на субсидії.

При цьому субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива буде призначатися, виходячи з розміру доходу за попередній календарний рік.

7. Збільшили субсидії для непрацездатних

Для пенсіонерів, інвалідів та інших непрацездатних громадян, уряд збільшує соціальну норму, за якої надається субсидія.

Наприклад, якщо в будинку проживають непрацездатні люди, то соціальна норма для розрахунку допомоги збільшиться з 49 квадратних метрів до 75 квадратних метрів.

8. Субсидії для тих, хто проживає у садовому будинку

Раніше люди, які проживали в садових будинках або дачних кооперативах і оплачували комунальні послуги, не могли претендувати на субсидії, оскільки не були офіційно зареєстровані.

Наразі ж мешканці садових будинків або дачних кооперативів також зможуть оформити субсидію. Правда, фінансуватися вона буде з місцевих бюджетів у яких, як відомо, хронічно немає грошей.