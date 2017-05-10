Будівництво в Україні подорожчало на 13%

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-березні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зросли на 12,8%, повідомляє Державна служба статистики.

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За даними Держстату, найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва інженерних споруд – на 17,8%, а також у сфері зведення нежитлових будівель – на 14,7%. Найменше збільшилася вартість будівельно-монтажних робіт у сфері будівництва житлових будинків – на 11,2%.

При цьому вартість БМР в березні 2017 року порівняно з лютим зросла на 2,1% (у лютому вартість щодо січня зросла на 1,2%).

Найбільше зростання цін на БМР у березні зафіксовано у сфері будівництва трубопроводів, комунікацій та ліній електропередач – на 2,8%

У Держстаті зазначили, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-лютому 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зросли на 12,1%.

У 2016 році ціни на будівельно-монтажні роботи порівняно з 2015 роком зросли на 9,2%.