Нацкомісія встановила тариф на транзит теплової енергії для столиці

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, встановила тариф на транспортування теплової енергії на рівні 88,61 гривні за 1 Гкал столичному комунальному підприємству "Київтеплоенерго", яке буде займатися утриманням теплових мереж, обладнання і забезпечувати постачання споживачам міста тепла і гарячої води.

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Відповідну постанову було одноголосно прийнято на черговому засіданні НКРЕКП.

Ця постанова набирає чинності з 1 червня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем його опублікування в офіційному виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2016 року НКРЕКП видала ліцензію "Київтеплоенерго" на транспортування теплової енергії споживачам столиці з 1 березня 2017 року.

В липні 2016 року Київрада передала в управління комунальному підприємству "Київтеплоенерго" 4,5 тисячі муніципальних об'єктів комплексу теплопостачання, які перебували у тимчасовому управлінні і користуванні "Київенерго".

Проект відповідного рішення був підготовлений, враховуючи завершення відповідного контракту з "Київенерго" щодо управління майном комплексу теплопостачання київської громади, дія якого закінчується в кінці 2017 року.