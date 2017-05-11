На житло для молоді та учасників АТО виділили додатково 28 мільйонів

Кабінет міністрів України виділив 28 млн грн для збільшення фінансування державної програми забезпечення молоді та родин учасників АТО житлом.

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Про це повідомила прес-служба віце-прем’єр-міністра – міністра регіонального розвитку та ЖКГ України Геннадія Зубка.

Зокрема, за його словами, збільшенням фінансування програми уряд забезпечує фінансовий інструмент для пільгового кредитування будівництва та придбання житла молодими родинами.

Для цих цілей збільшено статутний капітал державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

При цьому перевага буде надана, в першу чергу, сім’ям учасників АТО.

Віце-прем’єр-міністр також повідомив, що в рамках програми пільгового кредитування молодіжного житлового будівництва, місцевими бюджетами на 2017 рік було закладено понад 101 млн грн.