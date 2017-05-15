Нові тарифи: в Україні знову подорожчала холодна вода

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), збільшила тарифи на холодне водопостачання і водовідведення для споживачів. Відповідні постанови НКРЕКП №551-552 від 26 квітня 2017 року були опубліковані у виданні "Урядовий кур'єр" 11 травня.

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Зокрема, тарифи для "Київводоканалу" на централізоване водопостачання становлять:

- споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення - 2,17 гривні за кубометр (без ПДВ);

- споживачам, що не є такими суб'єктами - 6,33 гривні за кубометр (без ПДВ).

На централізоване водовідведення: споживачам-суб'єктам - 2,12 гривні за кубометр (без ПДВ);

- споживачам-несуб'ектам - 5,51 гривні за кубометр (без ПДВ).

При цьому тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 7,03 гривні за кубометр (без ПДВ), а тариф на послугу водовідведення - 6,13 гривні за кубометр (без ПДВ).

Для "Днепроводоканала" тарифи на централізоване водопостачання визначені:

- споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення - 2,67 гривні за кубометр (без ПДВ);

- споживачам, що не є такими суб'єктами - 6,23 гривні за кубометр (без ПДВ).

На централізоване водовідведення: споживачам-суб'єктам - 2,43 гривні за кубометр (без ПДВ);

- споживачам-несуб'ектам - 4,25 гривні за кубометр (без ПДВ).

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При цьому тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 6,59 гривні за кубометр (без ПДВ), а тариф на послугу водовідведення - 4,52 гривні за кубометр (без ПДВ).

Для "Львівводоканалу" тарифи на централізоване водопостачання встановлено:

- споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення - 2,98 гривні за кубометр (без ПДВ);

- споживачам, що не є такими суб'єктами - 6,42 гривні за кубометр (без ПДВ).

На централізоване водовідведення: споживачам-суб'єктам - 0,72 гривні за кубометр (без ПДВ);

- споживачам-несуб'єктам - 3,42 гривні за кубометр (без ПДВ).

При цьому тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 7,39 гривні за кубометр (без ПДВ), а тариф на послугу водовідведення - 3,79 гривні за кубометр (без ПДВ).

Крім того, для "Рівнеоблводоканал" тариф на централізоване водопостачання встановлено на рівні 6,88 гривні за кубометр (без ПДВ).

На централізоване водовідведення:

- споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення - 2,35 гривні за кубометр (без ПДВ);

- споживачам, що не є такими суб'єктами - 5,62 гривні за кубометр (без ПДВ).

При цьому тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 7,30 гривні за кубометр (без ПДВ), а тариф на послугу водовідведення - 5,90 гривні за кубометр (без ПДВ).

Як повідомляв УНІАН, НКРЕКП заявляла про намір підвищити тарифи на водопостачання і водовідведення для водопостачальних компаній. Зазначалося, що коригування і підвищення тарифів були проведені у результаті індексації витрат на паливно-енергетичні ресурси, реагенти та послуги підкачки води.