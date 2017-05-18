Рада розширила повноваження місцевої влади у сфері водопостачання

Верховна Рада прийняла закон, який спрямований на розширення повноважень місцевої влади у встановленні правил і розмірів зборів у сфері водопостачання та водовідведення, а також очищення стічних вод.

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За ухвалення законопроекту №4582 "Про внесення змін до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" (щодо вдосконалення деяких положень)" у другому читанні проголосували 226 народних депутатів, що становить необхідний мінімум.

Голова підкомітету Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Іван Рибак повідомив, доповідаючи по законопроекту, що документ наділяє місцеві влади правом встановлювати правила прийому стічних вод, їх облік, відповідальність за забруднення навколишнього середовища стічними водами.

"Даним законопроектом необхідно врегулювати визначення суб'єктів у сфері водопостачання та водовідведення, а також вимоги до місцевих правил приймання стічних вод", - сказав він.

Віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, також виступаючи по законопроекту, зазначив, що без правил, які вказані у цьому законі, неможлива підготовка якісної питної води.

"Прошу підтримати", - сказав він.

Як наголошується в пояснювальній записці, метою проекту закону є вдосконалення законодавства у сфері водопостачання та водовідведення для гарантованого забезпечення споживачів якісною питною водою та централізованим водовідведенням, а також з метою запобігання погіршення якості питної води в джерелах питного водопостачання за скидів у системи водовідведення стічних вод суб'єктами господарювання.

Органи місцевого самоврядування наділяються повноваженнями за твердженням місцевих правил приймання стічних вод і визначення розміру плати за їх очищення.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Всеукраїнської екологічної ліги, понад 37 тисяч населених пунктів України не мають доступу до якісної питної води, а по всій лінії течії Дніпра відбувається забудова прибережної зони очисними спорудами, промисловими підприємствами, які скидають свої відходи у річку. Як наслідок, скидання неочищених або недостатньо очищених стоків призводить до знищення всього живого в річках, а також загрожує поширенням інфекційних захворювань.

1 листопада 2016 року Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект №4582 "Про внесення змін до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" (щодо вдосконалення деяких положень)".