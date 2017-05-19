В окупованому Криму хочуть скасувати дію прав власності на землю, оформлену до анексії

В окупованому Криму «влада» пропонує припинити дію права власності на ділянки і нерухомість, які були оформлені до анексії, пише «КоммерсантЪ».

Мова йде про ті приватні володіннях, документи на які, на думку «чиновників», не відповідають вимогам російського законодавства.

Видання наводить приклад, якщо земля знаходиться на території загального користування, включаючи пляжі і парки, або використовується не за цільовим призначенням. Провести таку «перевірку» хочуть до 2021 року.

За різними оцінками, загальна вартість ділянок, які підпадають під потенційне вилучення, перевищує $ 1 млрд.

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Видання також повідомляє, посилаючись на лист «глави» Криму Сергія Аксьонова, що чиновники на півострові не мають права вилучати землю.

Як повідомляв УНІАН раніше, голова Верховної Ради України Андрій Парубій переконаний, що Крим буде звільнено від російських окупантів.

“Але я переконаний, ми звільнимо Крим від російських окупантів. Вірю, що кримськотатарський народ знову буде вдома у вільному українському Криму”, - підкреслив Парубій.