Євросоюз закликає Раду ухвалити пакет законів із енергоефективності

Європейський Союз закликає Верховну Раду України ухвалити пакет законів, які необхідні для створення Фонду енергоефективності та одержання підтримки від ЄС для його роботи.

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Про це йдеться в повідомленні представництва ЄС в Україні в Facebook із посиланням на голову представництва Хюга Мінгареллі.

«ЄС закликає Верховну Раду ухвалити пакет законів із енергоефективності, оскільки цього тижня Рада не змогла проголосувати за проект закону про комерційний облік комунальних послуг і за проект закону про житлово-комунальні послуги. Ці законопроекти і проект закону про енергетичну ефективність будівель важливі для створення Фонду енергоефективності та одержання підтримки Фонду з боку ЄС», - цитує Мінгареллі прес-служба представництва ЄС в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроект про комерційний облік комунальних послуг, який передбачає обов'язкове встановлення будинкових приладів обліку (лічильників) споживання теплової енергії, гарячої та холодної води в нежитлових (до 1 жовтня 2017 року) та житлових (до 1 жовтня 2018 року) будівлях.

Також 16 травня парламент відправив на повторне друге читання законопроект, який спрямовано на демонополізацію ринку житлово-комунальних послуг та передбачає прозорий поділ тарифу із зазначенням розміру плати за комунальні послуги та плати власне за послуги з управління.

13 липня 2016 року Кабмін затвердив концепцію функціонування Фонду енергоефективності, що дозволяє реалізовувати проекти ефективного використання енергоресурсів.

Для запуску роботи Фонду необхідно ухвалити низку законів, а саме «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», «Про житлово-комунальні послуги», «Про енергетичну ефективність будівель» та «Про комерційний облік комунальних послуг». На сьогодні проекти цих законів перебувають на різних стадіях розгляду в парламенті. Також наприкінці березня 2017 року Рада прийняла в першому читанні та за основу законопроект про створення самого Фонду.

На 2017 рік для роботи Фонду було передбачено 400 млн грн бюджетних коштів і ще 100 млн євро фінансової допомоги від ЄС.