Для погашення різниці в тарифах на комуналку з держбюджету виділять 5 мільярдів

Кабінет міністрів України виділить з державного бюджету 5 мільярдів гривень субвенції місцевим бюджетам для погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг централізованого опалення, постачання гарячої та холодної води, централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування.

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Про це йдеться в постанові Кабміну №332 від 18 травня 2017 року, текст якого опублікований в газеті "Урядовий кур'єр".

Згідно з документом, найбільшу субвенцію отримають Харківська (693,8 мільйона гривень) і Одеська (682 мільйони гривень) області, а також Київ (645,2 мільйона гривень). Загалом зі спеціального фонду держбюджету планується виділити 3,5 мільярда гривень, із загального фонду – 1,5 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, на кінець березня 2017 року заборгованість населення по оплаті за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 10,4 мільярда гривень, за газопостачання – 7,1 мільярда гривень, за централізоване водопостачання та водовідведення – 1,3 мільярда гривень.

Порядок і умови надання в 2017 році субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на погашення різниці в тарифах на комунальні послуги був затверджений на засіданні Кабміну 18 травня. За словами профільного віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка, ця субвенція дозволить зменшити кредиторську заборгованість як тепло-і водопостачальних підприємств. При цьому він зазначив, що рівень розрахунків населення за комунальні послуги в 2017 році становить близько 94%.