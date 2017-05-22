Суд дозволив Нацбанку продати недобудований ТРЦ "Республіка"

Господарський суд Києва задовольнив позов Національного банку до кіпрської компанії «Берлінотто Лімітед» про стягнення частки корпоративних прав компанії «Мегаполісжитлобуд» - позичальника неплатоспроможного банку «Надра».

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Як зазначається на сайті НБУ, компанія «Мегаполісжитлобуд» взяла кредит у банку «Надра» під заставу корпоративних прав на недобудований проект торговельно-розважального центру «Республіка», а згодом банк «Надра» передав ці права в заставу під кредит рефінансування НБУ.

За інформацією регулятора, він звернувся до суду після того, як банк «Надра» став неплатоспроможним і не зміг повернути НБУ борг у розмірі 4,4 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 4 червня 2014 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку «Надра» за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізосіб. З 6 лютого 2014 року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Банк «Надра» працював на ринку України з 1993 року і входив до групи найбільших за обсягом активів. Основним власником банку була структура Group DF Дмитра Фірташа, компанія Centragas Holding AG (89,9659% акцій банку, Австрія).