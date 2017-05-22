Українці за чотири місяці отримали комунальних субсидій на 2,4 мільярда

Жителям України в січні-квітні 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 2,382 млрд грн, що на 13,2% перевищує аналогічний показник 2016 року, повідомляє Державна служба статистики України.

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Зокрема, у міській місцевості субсидії призначено на суму 1,572 млрд грн, у сільській – 806,7 млн. грн.

За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у січні-квітні були призначені 1,813 млн сімей (114,2% звернулися за субсидією, враховуючи тих, хто звернувся у 2016 році, але отримав лише в 2017 році). В міській місцевості субсидії призначено 1,195 млн сімей, у сільській – 617,7 тис. сімей. Порівняно з січнем-квітнем 2016 року кількість сімей, яким призначено субсидії, збільшилася на 6,5%.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у квітні 2017 року порівняно з квітнем минулого року зменшився на 8,4% – до 756 грн.

Як повідомляв УНІАН, у січні-березні 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 2,065 млрд грн, що на 12,7% перевищує аналогічний показник 2016 року.

Жителям України у 2016 році були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 5,7 млрд грн, що на 58%, або на 3,3 млрд грн більше, ніж у 2015 році.