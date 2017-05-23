В Україні збільшилося введення в експлуатацію житла

Показник введення в експлуатацію житла в Україні в січні-березні 2017 року зріс на 9,3% порівняно з тим же періодом 2016 року і становив 2,009 млн кв. м, повідомила Державна служба статистики.

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Зазначені показники наведені без урахування тимчасово окупованої території Криму та частини зони проведення антитерористичної операції на сході України.

Згідно з даними Держстату, у містах введено в експлуатацію 1,470 млн кв. м, у сільській місцевості - 538,9 тис. кв. м. При цьому 42,6% загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 57% - у будинках із двома й більше квартирами та 0,4% - у гуртожитках.

У Києві та області, а також у Львівській, Одеській та Івано-Франківській областях в січні-березні 2017 року введено в експлуатацію 53,3% загального обсягу житла. Зокрема, у Києві введено в експлуатацію 259,7 тис. кв. м житла (14,7% від загального обсягу), а в Київській області 364,5 тис. кв. м житла (18,1% від загального обсягу).

За рахунок коштів держбюджету в січні-березні 2017 року введено 3,8 тис. кв. м житла (0,2% від загального обсягу), що на 38,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Також повідомляється, що в цілому було прийнято в експлуатацію 24,218 тис. квартир, при цьому в містах – 19,512 тис. квартир, у сільській місцевості - 4,706 тис. Середня площа квартир становила, відповідно, 72,2 кв. м і 111,4 кв. м.

Найкращі показники зростання в січні-березні зафіксовано в Луганській (у 4,5 разу до 3 тис. кв. м) і Полтавській (у 4 рази до 63,8 тис. кв. м) областях.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році порівняно з 2015 роком показник введення в експлуатацію житла в Україні знизився на 15,2% – до 9,367 млн кв. м.