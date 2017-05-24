Українцям відкриють онлайн-доступ до реєстру обтяжень рухомого та нерухомого майна

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про забезпечення онлайн-доступу громадян до реєстру обтяжень рухомого і нерухомого майна.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

«Тепер громадяни при здійсненні угод з майном зможуть легко перевірити, чи немає за ним поганого сліду, поганої історії», - сказав міністр юстиції Павло Петренко, представляючи постанову.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство юстиції в березні запустило онлайн-сервіс державних послуг «Будинок юстиції», який дає змогу зареєструвати громадську організацію, друкований засіб масової інформації, відкрити або закрити фізичну особу-підприємця, подати заяву на повторну видачу втрачених документів, а також отримати інформацію з державних реєстрів.