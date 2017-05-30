Нацкомісія схвалила нові порядок та процедуру формування тарифів

Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) схвалила проекти рішень про порядки і процедури формування тарифів на принципах стимулюючого регулювання для компаній-ліцензіатів, які здійснюють транспортування теплової енергії магістральними і розподільчими тепловими мережами, надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, передачі електроенергії магістральними та міждержавними електромережами, а також диспетчеризації Об'єднаної енергосистеми України.

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Відповідні рішення були одноголосно прийняті на черговому засіданні НКРЕКП.

"Мова йде про схвалення проектів рішень, які будуть опубліковані на сайті комісії, і кожен зможе подавати свої пропозиції. Немає заперечень? Рішення прийнято", - сказав голова НКРЕКП Дмитро Вовк.

Він повідомив, що до сьогоднішнього засідання комісії було підготовлено значну кількість документів, що стосуються стимулюючого тарифоутворення з усіх сфер, які регулює комісія.

"Зараз підготовлено документів 15 по стимулюючого тарифоутворення. Ці документи включають визначення регуляторної бази, методології, порядки визначення необхідного доходу, параметри регулювання, розподіл активів і витрат, доходів по різних видах діяльності, встановлення регуляторної норми доходу та інше", - повідомив Вовк.

Згідно з документами, регуляторна норма доходу для суб'єктів, що здійснюють господарську діяльність з транспортування теплової енергії магістральними і розподільчими тепловими мережами, а також з централізованого водопостачання та водовідведення, визначена на рівні 13% (після оподаткування) на перший регуляторний період.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2016 року голова НКРЭКУ Дмитро Вовк повідомив, що в 2017 році планується перевести половину електричних розподільних мереж України на стимулюючу систему тарифоутворення зі зниженням тарифів на електроенергію для промислових споживачів.

Довідка УНІАН. Україна планує відмовитися від застарілої методики розрахунку тарифів на послуги природних монополій і перейти до європейського стимулюючого регулювання. Новий підхід буде враховувати обсяг вкладених інвестицій підприємств, можливості їх повернення і окупаються витрати на виробництво послуг.

Стимулююче регулювання – це механізм тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів (3, 5 або 8 років). Цей метод спрямований на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури мереж, що передають енергоносії (електроенергія, теплова енергія та інші), і стимулювання ефективності витрат розподільчих (постачають) компаній. Цим механізмом передбачається встановлення величини необхідного доходу (ставки прибутковості), а також мотивація компаній до зниження витрат і втрат газу в мережах. Згідно з новою методикою, тариф на електроенергію, яку відпускає компанія-ліцензіат, буде складатися з операційних витрат компанії, амортизації і ставки прибутковості на старі або нові активи.