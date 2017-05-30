У Києві через борги припинено газопостачання ТЕЦ: чотири райони залишились без гарячої води

Сьогодні близько 13:00 «Київтрансгаз» повністю зупинив газопостачання столичної ТЕЦ-6, що забезпечує теплоенергією (гарячою водою і взимку опаленням) Оболонь, Троєщину, Райдужний та Воскресенський масиви.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПАТ «Київенерго», всього у зоні теплопостачання ТЭЦ-6 знаходиться 3 тис. 138 об’єктів, з них – 2 тис. 142 житлових будинків, 39 медичних закладів, 164 дитсадків та 670 відомств.

Основна причина припинення газопостачання на теплоджерела Києва – накопичені державою та споживачами борги за послуги теплопостачання (опалення та гаряче водопостачання).

Станом на 1 травня борг столиці за теплоенергію становив майже 4,9 млрд грн. При цьому частка боргу держави становить близько 2 млрд грн, з них 1,2 млрд грн – некомпенсовані пільги та субсидії в теплопостачанні, а 0,8 млрд грн – некомпенсована різниця в тарифах за минулі роки.

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Водночас борг «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий газ для виробництва теплоенергії досяг станом на 1 травня 3,2 млрд грн. А борг за транспортування газу до ТЕЦ-6 перевищує 370 млн грн, 108 млн грн з яких – непрофінансовані державою пільги та субсидії.

При цьому у прес-службі «Київенерго» зазначили, що припинення газопостачання однієї з найбільших в Україні теплоелектроцентралей – це не лише відсутність гарячої води у клієнтів, але й серйозні ризики негативних технологічних наслідків в роботі теплоелектроцентралі в майбутньому опалювальному сезоні. Навіть 1-2 дні без газопостачання можуть спричинити збій теплогенерації на ТЕЦ-6.

«Київенерго» наголошує на необхідності негайно врегулювати ситуацію з відшкодуванням боргів держбюджету з фінансування пільг та субсидій та закликає всі державні органи сплатити борги за послуги теплопостачання. Також у компанії наголошують на гострій потребі усієї галузі теплопостачання в дієвих невідкладних реформах», - сказано у повідомленні.

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Як відомо, «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу найбільшого в Україні приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.

Генерацію електричної енергії «Київенерго» здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тис. км.

Виробництво теплової енергії «Київенерго» здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на трьох станціях теплопостачання та 183 котельних. Загальна встановлена потужність теплових джерел - 8725 Гкал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю близько 2,3 тис. км (у двотрубному вимірі). Основними акціонерами «Київенерго» є компанія ДТЕК (72,39% акцій) і держава (25% акцій).