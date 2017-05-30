Борги українців за опалення та гарячу воду скоротилися на 17%

Заборгованість населення з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання в квітні 2017 року знизилася на 17,3% в порівнянні з показником на кінець березня і досягла 8,6 мільярда гривень, повідомила Державна служба статистики України.

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Згідно з повідомленням, заборгованість за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій за звітний період зросла на 7,4% і становить 2,7 мільярда гривень, заборгованість за вивезення побутових відходів зросла на 25% – до 400 мільйонів гривень.

Заборгованість за централізоване водопостачання та водовідведення зросла на 7,1% і склала 1,4 мільярда гривень.

За даними Держстату, у квітні українці сплатили за електроенергію 2,2 мільярда гривень (82,7% від нарахованих за цей період сум). При цьому заборгованість за електроенергію станом на кінець квітня становила 3,8 мільярда гривень. Заборгованість за газопостачання скоротилася на 24,5% і склала 5,7 мільярда гривень.

Всього в квітні українці сплатили за житлово-комунальні послуги 6,6 мільярда гривень, що становить 117,7% нарахованих за цей період сум.

Найвищий рівень оплати спостерігався в Кіровоградській, Вінницькій та Тернопільській областях (430,2%, 274,7% і 254,6% відповідно), а найнижчий – у Сумській, Іфано-Франківській та Чернівецькій областях (37,3%, 38,8% і 45,2% відповідно).

Також повідомляється, що за січень-квітень 2017 року з населенням було укладено 14,8 тисячі договорів про реструктуризацію заборгованості на загальну суму 80,2 мільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість населення з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання в березні 2017 року збільшилася на 8,7% порівняно з показником на кінець лютого 2016 року і досягла 10,4 мільярда гривень.