"Де гроші, Зін?": Нафтогаз звернувся до Київенерго фразою з пісні Висоцького

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" вимагає від контрольованої Рінатом Ахметовим компанії "Київенерго" розплатитися за постачання і транзит газу, використавши цитату з пісні Володимира Висоцького, повідомляє LB.ua.

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"Київенерго" заборгувало "Нафтогазу" 4,2 мільярда і є найбільшим нашим боржником (до речі, ліміти на газ ми їм поки виділяємо). За таких обставин виникає питання: "Де гроші, Зін?" Де гроші, сплачені киянами за тепло і гарячу воду?" - повідомляється в фейсбуці "Нафтогазу".

Таким чином НАК прокоментувала відключення "Укртрангазом" ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 від газу через борг "Київенерго" на 370 мільйонів гривень.

На сайті "Укртрангаза" повідомляється, що зменшення тиску газу на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, що належать "Київенерго", - результат систематичних неплатежів за послуги транспортування газу.

Зазначається, що 370 мільйонів гривень боргу "Київенерго" становлять більше половини сумарної заборгованість усіх виробників теплової енергії України перед "Укртрансгазом" (705 мільйонів гривень).

Також акцентується увага на тому, що київська ТЕЦ-4 (обслуговує мешканців Дніпровського і Дарницького районів і належить ТОВ "Єврореконструкція"), яка працює в тих же умовах, що і підприємства "Київенерго", що забезпечує рівень розрахунків з "Укртрансгазом" близько 95%.

Нагадаємо, "Київенерго" пояснила утворення боргу перед "Укртрансгазом" неповними розрахунками споживачів і держави за тепло та гаряче водопостачання.

ТЕЦ-5 - одна з найбільших теплоелектроцентралей України, яка виробляє теплову і електричну енергію для споживачів Голосіївського, Печерського та Дарницького районів столиці. ТЕЦ-6 обслуговує споживачів переважно Оболонського, Деснянського, Дніпровського, Подільського, Шевченківського районів Києва.