Більше 1,5 тисяч жителів Житомирщини вже отримали відшкодування по "теплим кредитам"

З початку цього року 1 тис. 517 жителів Житомирщини отримали відшкодування за обласною програмою «Теплих кредитів», прийнятою сесією обласної ради.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва ОДА.

За їх інформацією, за оперативними даними, в області вже 1 тис. 508 фізичних осіб та 9 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків скористалися обласною програмою «Теплих кредитів», загальна сума відшкодування з обласного бюджету склала 1 млн 575,6 тис. грн.

Найактивніше програмою відшкодування коштів на впровадження енергоефективних заходів користуються у Житомирі (316 кредитів), Радомишльському районі (178), у містах Коростень (148) та Бердичів (143).

Загалом з початку року банківськими установами Житомирської області в рамках державної програми «Теплі кредити» було видано 1 тис. 710 таких кредитів на загальну суму 30 млн 457,51 тис. грн.

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«Нагадаємо, що механізм відшкодування «теплих» кредитів передбачає компенсацію його частини: 20% (35% для субсидіантів) на придбання населенням негазових та неелектричних котлів, 35% для населення на енергоефективне обладнання і матеріали та від 40% до 70% для ОСББ, ЖБК на впровадження у будинках енергоефективних заходів», - зазначають в ОДА.

Також жителі Житомирської області мають змогу отримати кошти додатково до відшкодування з держбюджету за рахунок відповідної програми.

Як повідомлялося, в Україні діє урядова програма з енергоефективності «Теплі кредити», спрямована на допомогу українцям для утеплення власного житла та інші енергоефективні заходи.