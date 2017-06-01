Найвищий рівень розрахунків за комуналку у споживачів, які не користуються субсидіями - НКРЕКП

Рівень розрахунків споживачів за використану теплову енергію, тобто за послуги опалення та подачі гарячої води, за січень-квітень 2017 року становив 95,4%.

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Про це повідомила прес-служба Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, посилаючись на дані 170 компаній-ліцензіатів.

"Рівень розрахунків споживачів за січень-квітень 2017 року становив 95,4%", – повідомили в прес-службі, зазначивши, що найвищий рівень розрахунків зафіксований серед споживачів, які не користуються пільгами та субсидіями (108,1%), а найнижчий – серед отримувачів пільг та субсидій (85,1%).

За даними Нацкомісії, бюджетні установи сплатили свої рахунки за теплову енергію на 88,1%, а організації, що надають житлово-комунальні послуги населенню (ЖЕКи, ОСББ та інші), – на 98%.

"Через несвоєчасне та неповне відшкодування компанії "Київенерго" пільг та субсидій стан розрахунків за цієї категорії (споживачі компанії, за які з бюджету повинні бути перераховані кошти на покриття пільг і субсидій – УНІАН) значно гірше – 62,8%. Сума заборгованості за пільги і субсидії станом на 30 квітня 2017 року тільки по "Київенерго" становить 1 мільярд 015,8 мільйона гривень", – додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, заборгованість населення з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання в березні 2017 року збільшилася на 8,7% порівняно з показником з лютим і досягла 10,4 мільярда гривень. У квітні цей показник скоротився порівняно з березнем на 17,3% – до 8,6 мільярда гривень.

31 травня заступник голови КМДА Петро Пантелєєв заявив, що борги споживачів перед "Київенерго" стали однією з причин того, що компанія не може погасити свою заборгованість перед "Нафтогазом України" за спожитий природний газ. Цю заяву було зроблено після того, як з-за боргів "Нафтогаз" і "Укртрансгаз" зупинили подачу газу на ТЕЦ-6, яка забезпечує тепловою енергією (гарячою водою та опаленням) Оболонь, Троєщину, Райдужний і Воскресенський житлові масиви Києва.