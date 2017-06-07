Мінфін готує зміни до бюджету: на комунальні субсидії виділять ще 10 мільярдів

Міністерство фінансів готує зміни до державного бюджету, які дозволять збільшити фінансування субсидій населенню для оплати житлово-комунальних послуг у 2017 році на 10 млрд грн.

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Про це повідомив журналістам віце-прем'єр-міністр Павло Розенко після засідання уряду в середу.

«Мінфін готує зміни до бюджету. Там буде приблизно 10 млрд грн. Ця проблема тягнеться з минулого року - непогашення боргів. Я думаю, що 10 млрд грн розв’яжуть ситуацію нормально. Ці кошти потрібні для спокійного, нормального входження в опалювальний сезон», - сказав Розенко.

За словами віце-прем'єра, ситуація є штатною і носить технічний характер, а затримки з розрахунками з теплокомуненерго буде усунуто після внесення необхідних змін до бюджету.

Як повідомляв УНІАН, в бюджеті на 2017 рік передбачено 40 млрд грн на субсидії населенню для оплати послуг ЖКГ.

Раніше Розенко заявляв, що на субсидії в 2017 році може знадобитися близько 52 млрд грн.

Столична енергопостачальна компанія «Київенерго» закликала уряд погасити перед компанією заборгованість за пільгами і субсидіями в обсязі понад 1 млрд грн для нормальної роботи теплопостачання столиці.

У січні-квітні цього року заборгованість держави за пільгами і субсидіями перед «Київводоканалом» досягла 78 млн 413 тис. грн.