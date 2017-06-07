Створення містобудівного кодексу забере 2-3 роки - Мінрегіон

Створення єдиного містобудівного кодексу, який буде регулювати діяльність у будівельній сфері, забере 2-3 роки.

Читайте такожБудівництво в Україні подорожчало на 13%

Про це в коментарі УНІАН повідомив заступник голови Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

"Ми їдемо в понеділок до Німеччини з проханням про допомогу в розробці містобудівного кодексу. Ми зараз в діалозі з ними. Розробка такого кодексу займе 2-3 роки", - сказав він.

Парцхаладзе також зазначив, що в даний момент містобудівну діяльність визначають близько 50 документів.

"Зараз близько 50 документів визначають містобудівну діяльність. Їх треба об'єднати в один закон, щоб у разі якихось змін не вносити ці зміни в 50 документів. Крім того, людині без юридичної освіти складно відстежити, як ці всі закони ув'язуються між собою", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня минулого року Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України виступило з ініціативою створення єдиного містобудівного кодексу.

Довідка УНІАН. Законодавство України про містобудування складається з Конституції України, законів України "Про містобудування", "Про архітектурну діяльність" та інших нормативно-правових актів, які видаються для їх виконання. Крім того, з лютого 2011 року набув чинності Закон України "Про архітектурну діяльність", при цьому втратив чинність Закон "Про планування і забудову територій".