В Україні продовжує дорожчати будівництво

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-квітні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зросли на 12,8%, повідомляє Державна служба статистики.

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За даними Держстату, найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва інженерних споруд – на 18%, а також у сфері зведення нежитлових будівель – на 14,9%. Найменше збільшилася вартість будівельно-монтажних робіт у сфері зведення комплексних промислових споруд – на 11%.

При цьому вартість БМР в квітні 2017 року порівняно з березнем зросла на 1,3% (у березні вартість по відношенню до лютого зросла на 2,1%).

Найбільше зростання цін на БМР у квітні зафіксований у сфері будівництва житлових будинків – на 1,5%.

У Держстаті зазначили, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-березні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зросли на 12,8%.

У 2016 році ціни на будівельно-монтажні роботи порівняно з 2015 роком зросли на 9,2%.