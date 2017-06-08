Фонд гарантування продає півтисячі земельних ділянок у Київській області

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставить на продаж земельні ділянки в Київській області, які перебувають на балансі «Дельта Банку», загальною стартовою ціною один мільярд гривень.

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Як повідомила прес-служба фонду, більшість земельних ділянок, виставлених на продаж, знаходяться в Київській області - в Києво-Святошинському, Бориспільському, Васильківському та Макарівському районах. Ще кілька лотів - земельні ділянки, розташовані у Великоберезнянському районі Закарпатської області і в Брусилівському районі Житомирської області.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів приступив до ліквідації «Дельта Банку», найбільшої неплатоспроможної фінустанови країни, 8 жовтня 2015 року. З 2 березня 2015 року в банку працювала тимчасова адміністрація.

«Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входив у групу найбільших за обсягом активів. Основними акціонерами банку були бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою в 29,39%.