Рада прийняла закон про створення Фонду енергоефективності

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні й у цілому закон про створення Фонду енергоефективності, яким передбачається створення організаційної структури для ефективного використання коштів на термомодернізацію та енергетичну модернізацію житлового фонду.

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За відповідний законопроект №5598 «Про Фонд енергоефективності» проголосували 278 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Представляючи законопроект, голова підкомітету Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олексій Рябчин зазначив, що Фонд енергоефективності дозволить скоротити витрати енергоресурсів.

«Створення Фонду енергоефективності дозволить залучити не лише гроші з бюджету, а й міжнародну допомогу. Європейський Союз і уряд Німеччини виділять 120 млн євро безповоротної допомоги для наповнення цього фонду. Фонд енергоефективності створить можливості для прозорого управління та створення інструментів», - сказав Рябчин.

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Також, доповідаючи щодо законопроекту, віце-прем'єр-міністр України - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко зазначив, що створення Фонду енергоефективності дозволить залучити міжнародну допомогу.

«Україні необхідна енергетична модернізація, а для цього потрібні кошти, які ми повинні дати населенню, щоб здійснити термомодернізацію та енергетичну модернізацію всього житлового фонду. Коштів на ці цілі в держбюджеті дуже мало», - сказав він.

Згідно з пояснювальною запискою, цим законопроектом передбачається створення внутрішньої ієрархічної організаційної структури, що складається з наглядової ради, дирекції, технічного та фінансового офісів.

«Наглядова рада включає в себе трьох представників Кабінету міністрів, трьох незалежних представників і одного представника донорів. IFC (Міжнародна фінансова корпорація - УНІАН), яка увійде до складу наглядової ради, допомагатиме в технічному напрямку. При цьому в законопроекті чітко визначено вимоги до членів наглядової ради, що виключить ризики посадових зловживань. Дирекція фонду складається з трьох директорів - директора, фінансового директора і технічного директора. Проект акта встановлює принципи функціонування технічного та фінансового офісів, які повинні погоджувати проекти незалежно один від одного і орієнтуючись на максимальний ефект досягнення енергозбереження», - сказано в пояснювальній записці.

Також у документі зазначається, що така структура діяльності розроблена на основі практик країн - членів ЄС і спрямована на виключення корупції та ефективне використання коштів на проекти енергоефективності.

«Законопроектом передбачено механізми залучення коштів на впровадження енергоефективних заходів та інструменти фінансування заходів щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівель (Фонд енергоефективності), засновані на практиках країн - членів ЄС», - повідомляється в пояснювальній записці.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня 2016 року Кабмін затвердив концепцію функціонування Фонду енергоефективності, що дозволяє реалізовувати проекти ефективного використання енергоресурсів. За словами віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка, цей фонд може розпочати роботу з 1 квітня 2017 року.

Для запуску роботи фонду необхідно прийняти ряд законопроектів, а саме «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», «Про житлово-комунальні послуги», «Про енергетичну ефективність будівель» та «Про комерційний облік комунальних послуг», після чого може бути ухвалено закон «Про Фонд енергоефективності».

Раніше Зубко повідомив, що максимальна частка компенсації за проектами Фонду енергоефективності сягатиме 50% тіла кредиту й визначатиметься отриманим у результаті проекту енергомодернізації класом енергоспоживання будівлі. Також, за словами міністра, створення Фонду енергоефективності дозволить протягом 3-5 років провести комплексне оновлення будівель, що забезпечить економію на енергоресурсах у розмірі близько 3 млрд дол. на рік.

21 березня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні й за основу законопроект про створення Фонду енергоефективності.