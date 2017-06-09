Кабмін хоче виділити 15 мільярдів для погашення боргів за субсидіями перед теплокомуненерго

Кабінет міністрів України в червні внесе в парламент законопроект про зміни до бюджету на 2017 рік, які передбачають перерозподіл 15 млрд грн на погашення боргів за пільгами та субсидіями перед теплокомуненерго за спожиті населенням житлово-комунальні послуги.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час години уряду у Верховній Раді.

«Уряд цього місяця, і проситиму підтримки українського парламенту, внесе пропозицію про перерозподіл 15 млрд грн на пільги і субсидії для всіх підприємств паливно-енергетичного комплексу, я маю на увазі теплокомуненерго і всі решта, які надають комунальні послуги», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, у бюджеті на 2017 рік передбачено 40 млрд грн на субсидії населенню для оплати послуг ЖКГ.

Раніше віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявляв, що на субсидії в 2017 році може знадобитися близько 52 млрд грн.

Столична енергопостачальна компанія «Київенерго» закликала уряд погасити перед компанією заборгованість за пільгами та субсидіями в обсягу понад 1 млрд грн для нормальної роботи теплопостачання столиці.

У січні-квітні цього року заборгованість держави за пільгами та субсидіями перед «Київводоканалом» досягла 78 млн 413 тис. грн.