Без підвищення енергоефективності витрати на субсидії можуть зрости вдвічі – Зубко

Без інвестування у заходи з енергоефективності сума бюджетних витрат на субсидії в Україні може досягти 75 мільярдів гривень, повідомив віце-прем'єр-міністр України – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко під час виступу у Верховній Раді.

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"Сьогодні Україна витрачає понад 120 мільярдів гривень на бюджет оборони і безпеки, 245 мільярдів гривень на Пенсійний фонд, в державний бюджет закладено понад 47 мільярдів гривень на субсидії. Це практично третина оборонного бюджету або восьма частина Пенсійного фонду. Якщо ми не будемо діяти, у нас є загроза збільшення бюджету на субсидії до 75 мільярдів гривень", – сказав Зубко.

При цьому він зазначив, що якщо субсидії – це кошти, які витрачаються безповоротно державою на підтримку незахищених верств населення, то гроші, спрямовані на енергоефективність, створюють можливість у майбутньому не тільки зменшити енергоспоживання, але й інвестувати в економіку країни.

Як повідомляв УНІАН, у бюджеті на 2017 рік передбачено 40 мільярдів гривень на субсидії населенню для оплати послуг ЖКГ. При цьому, за словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, Мінфін зараз готує зміни до бюджету для виділення в 2017 році додатково 10 мільярдів гривень на субсидії.