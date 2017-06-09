Частині львів’ян підвищили тарифи на комунальні послуги приблизно на 50%

Сьогодні, 9 червня, виконавчий комітет Львівської міськради погодив збільшення квартплати у 29 будинках міста. Про це повідомляє Львівський портал.

За словами керівника міського департаменту ЖКГ Ірини Маруняк, квартплата зросте орієнтовно на 50%.

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«До нас звернулося ТзОВ «Карпатбудсервіс» щодо підвищення тарифів квартирної плати у зв’язку із тим, що тарифи були затверджені рішенням виконкому 2012 року, де була закладена мінімальна зарплата 1218 грн. На сьогодні з 1 січня 2017 року зарплата складає 3200 грн. У зв’язку із цим у тих будинках, які вони обслуговують, підвищується квартирна плата в межах 50%», – зазначила посадовець.

За її словами, мова про будинки за такими адресами: Величковського 24, Величковського 26, Куликівська 18б, Освицька 19, Ярошинської 6 і Зелена 115ж.

«Також звернулось із таким питанням ТзОВ «Львівбудсервіс», яке будує оселі і бере їх в обслуговування. У них є 23 будинки», – додала Маруняк.