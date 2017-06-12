На Донеччині через обстріли знову проблеми з водою - майже 400 тисяч жителів отримують її погодинно

Водопостачання 5 районів Донецької області здійснюється погодинно з резервного резервуару. Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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«Станом на 7.00 12 червня водопостачання населенню (близько 388 тис. жителів) в 5 районах області здійснюється погодинно з 21 резервного резервуару загальною ємністю 61 тис. м3», - йдеться в повідомленні. Так, здійснюється погодинне водопостачання Покровського, Селидівського, Волноваського, Добропільського та Мар’їнського районів.

У ДСНС зауважили, що на даний час необхідність підвозу води відсутня, окрім трьох населених пунктів (м. Волноваха, Мар`їнка, Красногорівка).

«За умови погодинної подачі води можливість забезпечення населення водою може становити 2 доби. Вирішується питання щодо відновлення електропостачання за умов безпеки працівників», - наголосили у відомстві.

Крім того, за даними ДСНС, станом на ранок понеділка відсутнє газопостачання в Авдіївці. «Ремонтні роботи пошкодженого 7 червня в результаті бойових дій підземного газопроводу (діаметр 273 мм) не проводились у зв’язку з небезпекою для працівників», - йдеться у повідомленні.

Як нагадали у ДСНС, 8 червня в результаті бойових дій у Ясинуватському районі поблизу с. Василівка сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач. Це призвело до припинення електропостачання насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону. Опівдні 10 червня роботу насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону було відновлено. Проте того ж дня в результаті поновлення бойових дій було пошкоджено трансформаторну підстанцію 35 кВт, яка розташована безпосередньо біля насосної станції, що призвело до повторного припинення електропостачання насосної станції.