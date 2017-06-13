Частина столиці може залишитися без гарячої води до жовтня – "Київенерго"

Гаряче водопостачання в деяких будинках Дарницького, Дніпровського, Подільського, Деснянського й Оболонського районів столиці може бути відсутнім до початку опалювального сезону 2017-2018 років через зупинення ТЕЦ-6, повідомив на прес-конференції екс-міністр енергетики України, голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков.

Читайте такожКиїв знайшов ймовірну заміну "Київенерго"

«Дії «Нафтогазу» не є прогнозованими, вони ситуативні. Взяли й відключили (ТЕЦ-6 від газопостачання - УНІАН)... Велика ймовірність, що до початку наступного опалювального сезону (відновиться гаряче водопостачання від ТЕЦ-6 - УНІАН)», - сказав Плачков.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня «Київтрансгаз», дочірня компанія НАК «Нафтогаз України», повністю зупинила газопостачання столичної ТЕЦ-6, яка забезпечує тепловою енергією (гарячою водою і взимку опаленням) Оболонь, Троєщину, Поділ, Райдужний і Воскресенський житлові масиви Києва.

За даними «Київенерго», причина припинення газопостачання - нагромаджені борги за газ і транспортування газу.

Станом на 1 травня борг столиці за теплоенергію перед «Київенерго» становив майже 4,9 млрд грн. При цьому частка боргу держави становить близько 2 млрд грн, з них 1,2 млрд грн - некомпенсовані пільги і субсидії в теплопостачанні, а 0,8 млрд грн - некомпенсована різниця в тарифах за минулі роки.

Разом з тим борг «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий газ для виробництва теплоенергії досяг на 1 травня 3,2 млрд грн. А борг за транспортування газу на ТЕЦ-6 перевищує 370 млн грн, 108 млн грн з яких - непрофінансовані державою пільги та субсидії.

У свою чергу, «Нафтогаз» звинуватив «Київенерго», яка постачає теплову та електричну енергію споживачам столиці, в неперерахуванні коштів "Нафтогазу", сплачених киянами за тепло та гарячу воду.