Перевірка Мінсоцполітики в дії: до опалювального сезону до 5% одержувачів субсидій буде відсіяно

Міністерство соціальної політики України в ході переоформлення субсидій на опалювальний сезон 2017-2018 років проводить перевірку (верифікацію) сімей-одержувачів державної допомоги, в результаті чого відсіюється від 2% до 5% субсидиантов.

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Про це під час круглого столу, який був присвячений проблемі виплат субсидій на покриття вартості житлово-комунальних послуг, заявив директор Департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталій Музиченко.

"На сьогоднішній день ми набрали в принципі основну масу одержувачів субсидій. Ми не бачимо підстав для того, щоб ще нові сотні тисяч людей зверталися за субсидіями. Ми говоримо про те, що прийшов час перевірити цю інформацію... На сьогоднішній день близько 2-5% одержувачів субсидій отримують відмову у призначенні субсидії на наступний опалювальний період", - сказав він.

За словами Музиченко, рішення про відмову приймається на підставі того, що домогосподарство, яке хоче отримати субсидію, неправильно вказала склад або розмір доходів сім'ї (який є визначальним для отримання субсидії).

Як повідомляв УНІАН, після встановлення єдиної ціни на газ у жовтні 2015 року на рівні 6 879 гривень за тисячу кубометрів уряд прийняв рішення про виплату субсидій на покриття вартості збільшеної ціни на газ та послуги з централізованого теплопостачання.

За даними Мінсоцполітики, програмою житлових субсидій в поточному опалювальному сезоні 2016-2017 років скористалися 7,4 мільйона сімей, що складає близько 44% від усіх домогосподарств України.

В кінці травня 2017 року виникла проблема із зупинкою подачі газу на об'єкти теплопостачання столичної компанії "Київенерго" з боку Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України". Ця зупинка була обумовлена тим, що "Київенерго" заборгувало за газ "Нафтогазу" 4,2 мільярда гривень. У свою чергу в теплопостачальної компанії повідомили, що перед ними не розрахувалося держава, не провівши розрахунки по споживачам, які є одержувачами субсидій.