Росія незаконно конфіскувала понад 4,5 тисяч об'єктів нерухомості в Криму - ООН

Росія за час анексії незаконно конфіскувала 4 тис. 575 державних і приватних об'єктів нерухомості в Криму.

Про це йдеться у доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини (УВКПЛ) за період із 16 лютого до 15 травня 2017 року, оприлюдненій сьогодні на сайті організації.

У звіті зазначається, що в Криму триває конфіскація державної та приватної української власності, яка називається «націоналізацією», що почалася після «референдуму» в березні 2014 року.

«Станом на 12 травня 2017 року було «націоналізовано» 4 575 державних і приватних об'єктів нерухомості», - повідомляється в доповіді.

В УВКПЛ зазначили, що окупаційна влада РФ зробила кроки для компенсації власникам майна в Криму, «націоналізованого» починаючи з березня 2014 року, ухваливши спеціальний закон у грудні 2016 року.

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«Однак компенсація обмежена й не надає ефективних засобів правового захисту постраждалим. Ця схема може бути застосована лише до приватної власності й виключає осіб, обвинувачених у «екстремізмі». Останнє обмеження викликає особливе занепокоєння в зв'язку з довільним застосуванням законодавства щодо боротьби з екстремізмом із боку органів влади Російської Федерації в Криму», - йдеться в документі.

УВКПЛ нагадує, що відповідно до міжнародного гуманітарного права, приватна власність, а також власність муніципалітетів і установ, що працюють у сфері релігії, благодійності, освіти, мистецтва та науки, не може бути конфіскована, й що управління нерухомим державним майном має здійснюватися згідно з правилами узуфрукту.

«Знищення майна може бути виправдано лише в разі гострої військової необхідності або необхідності підтримки громадського порядку», - констатують в УВКПЛ.